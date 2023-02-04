В Госдуме предупредили США о последствиях возможного удара по Крыму

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Удары по Крыму американскими ракетами можно будет расценивать как объявление войны со стороны США, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Американским горе-политикам пора осознать, пока не поздно, что шутки с Россией и бряцание оружием плохо обернутся для их государства», — заявил «РИА Новости» Шеремет.

Ранее США объявили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на общую сумму cвыше $2 млрд, в него войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальность стрельбы более 150 км, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, беспилотники Puma. CNN уточнял, что общий размер помощи составит $2,17 млрд, $425 млн из них будут направлены на передачу вооружений из запасов Пентагона, а $1,75 млрд — на закупку новых.

В Кремле, комментируя включение в пакет помощи Украине от США ракет GLSDB, призвали не забывать заявление Владимира Путина, сделанное в Волгограде во время празднования 80-летия победы в Сталинградской битве. Президент тогда сказал, что у Москвы есть «чем ответить» тем, кто поставляет Киеву вооружения. «Современная война с Россией будет для них совсем другой», — подчеркнул Путин.