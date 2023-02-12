Разведчик заявил об использовании ВСУ новых мин на кременском направлении
«Обычные лепестки (противопехотные фугасные мины. — РБК) разбрасывают и какие-то новые, мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго, таких не наблюдали. Ждем, пока саперы посмотрят», — рассказал он агентству.
По словам разведчика, военнослужащие Украины разбрасывают мины с помощью кассетных боеприпасов.
В конце прошлого октября полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что российская армия нанесла близ городов Кременная и Сватово «сокрушительный удар по наемническим войскам». На следующий день он сообщил, что на данном направлении ведутся самые ожесточенные бои. Киселев отметил, что, если бы Украина завладела высотой в районе Сватово, это могло бы привести к большим потерям для российской армии — как территориальным, так и личного состава.
В середине ноября «РИА Новости» заявило о потере ВСУ позиций на кременском направлении. По данным агентства, российские разведчики из группировки «Отважные» с помощью артиллерии и дронов «вынудили» украинских военных оставить позиции на этом участке.