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Разведчик заявил об использовании ВСУ новых мин на кременском направлении

«РИА Новости»: разведчик заявил о новом виде мин у ВСУ на кременском направлении
Украинские военные начали использовать новые виды мин на кременском участке фронта в Донбассе, сообщил «РИА Новости» разведчик Западного военного округа, который выполняет задачи на этом направлении.

«Обычные лепестки (противопехотные фугасные мины. — РБК) разбрасывают и какие-то новые, мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго, таких не наблюдали. Ждем, пока саперы посмотрят», — рассказал он агентству.

По словам разведчика, военнослужащие Украины разбрасывают мины с помощью кассетных боеприпасов.

В конце прошлого октября полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что российская армия нанесла близ городов Кременная и Сватово «сокрушительный удар по наемническим войскам». На следующий день он сообщил, что на данном направлении ведутся самые ожесточенные бои. Киселев отметил, что, если бы Украина завладела высотой в районе Сватово, это могло бы привести к большим потерям для российской армии — как территориальным, так и личного состава.

В середине ноября «РИА Новости» заявило о потере ВСУ позиций на кременском направлении. По данным агентства, российские разведчики из группировки «Отважные» с помощью артиллерии и дронов «вынудили» украинских военных оставить позиции на этом участке.

Теги
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