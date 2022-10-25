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В ЛНР заявили о «сокрушительном ударе» по наемникам в районе Кременной
Полковник полиции ЛНР Киселев: силы России нанесли удар по наемникам в районе Кременной
В районе городов Кременная и Сватово на северо-западе ЛНР российская армия нанесла удар по наемникам, которые пытались зайти на территорию республики, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев в эфире «Первого канала».
«Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории. <...> Оборона в районе Кременная и Сватово действительно слажена по уму», — сказал он.
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