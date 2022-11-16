Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 62,63 (+0,47) Инвестиции, 15 ноя, 16:34
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 60,31 (-0,09) Инвестиции, 15 ноя, 16:34
«РИА Новости» сообщило о потере ВСУ позиций на кременском направлении Политика, 07:36
Логистический партнер McDonald’s уйдет из России Бизнес, 07:34
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 07:30
Как растет население планеты. Инфографика Общество, 07:30
CNN сообщил, что самолет НАТО отследил траекторию упавшей в Польше ракеты Политика, 06:42
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 06:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Треть россиян согласится на «серые» зарплаты при их повышении в два раза Общество, 06:00
Байден назвал маловероятным, что ракеты в Польшу выпустили из России Политика, 05:30
Трамп объявил об участии в президентских выборах в 2024 году Политика, 05:20
Estée Lauder объявила о покупке модного дома Tom Ford за $2,8 млрд Бизнес, 05:01
Аналитики сообщили о росте числа вакансий по ведению воинского учета Общество, 05:00
В аэропортах Москвы ввели максимальный уровень угрозы терактов Общество, 04:36
Байден провел экстренное заседание G7 из-за падения ракет в Польше Политика, 03:41
Военная операция на Украине ,  
0 

«РИА Новости» сообщило о потере ВСУ позиций на кременском направлении

«РИА Новости»: российские разведчики «выбили» ВСУ с позиций на кременском направлении

Российские разведчики из группировки «Отважные» при помощи артиллерии и дронов вынудили украинских военных оставить позиции на Кременском направлении в Донбассе, уничтожив при этом бронетехнику ВСУ, сообщает «РИА Новости». Агентство публикует кадры боевых действий.

На видео показано, как беспилотник скидывает гранаты в окопы, а после того, как украинские военные их покидают, оператор дрона корректирует огонь артиллерии. В результате ударов украинские военнослужащие бросают подбитые бронемашины и спешно ретируются.

25 октября помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что российская армия нанесла вблизи Кременной и Сватово «сокрушительный удар по наемническим войскам». Днем позже он заявил, что в этом районе ведутся самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, если бы украинская сторона завладела высотой в районе Сватово, это привело бы к большим потерям для российской армии — как территориальным, так и личного состава.

29 октября представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что российские военные отбили попытку украинских военных прорваться к дороге Сватово — Кременная. «Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, российские военные отследили скопление вражеских сил и нанесли жесткий удар сначала артиллерией, а затем — тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В результате ВСУ не удалось достичь цели, кроме того, украинские военные понесли «огромные потери», рассказал Мирошник. 

Теги
разведчики позиции боевые действия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в боях за Павловку
Политика
Минобороны сообщило о безуспешных атаках ВСУ на трех направлениях
Политика
Минобороны сообщило о пресечении атак ВСУ на нескольких направлениях
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter