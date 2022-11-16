«РИА Новости» сообщило о потере ВСУ позиций на кременском направлении

Российские разведчики из группировки «Отважные» при помощи артиллерии и дронов вынудили украинских военных оставить позиции на Кременском направлении в Донбассе, уничтожив при этом бронетехнику ВСУ, сообщает «РИА Новости». Агентство публикует кадры боевых действий.

На видео показано, как беспилотник скидывает гранаты в окопы, а после того, как украинские военные их покидают, оператор дрона корректирует огонь артиллерии. В результате ударов украинские военнослужащие бросают подбитые бронемашины и спешно ретируются.

25 октября помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что российская армия нанесла вблизи Кременной и Сватово «сокрушительный удар по наемническим войскам». Днем позже он заявил, что в этом районе ведутся самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, если бы украинская сторона завладела высотой в районе Сватово, это привело бы к большим потерям для российской армии — как территориальным, так и личного состава.

29 октября представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что российские военные отбили попытку украинских военных прорваться к дороге Сватово — Кременная. «Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, российские военные отследили скопление вражеских сил и нанесли жесткий удар сначала артиллерией, а затем — тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В результате ВСУ не удалось достичь цели, кроме того, украинские военные понесли «огромные потери», рассказал Мирошник.