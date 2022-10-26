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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР сообщили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватово

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: самые ожесточенные бои идут в районе Кременной и Сватово
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил о печальных для Украины последствиях попыток ВСУ «прощупать» российскую оборону в этом районе. По его словам, украинские войска несут большие потери
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Самые ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ЛНР сейчас идут в районе городов Кременная и Сватово, сообщил в эфире «Первого канала» помощник главы МВД республики Виталий Киселев.

«Сегодня попытки прощупать нашу оборону группами по 30–40–50 человек из числа теробороновцев, то есть мобилизованных, также приводят к печальным [для Украины] последствиям, [ВСУ] несут большие потери. <...> Наемники отказываются идти с тербатовцами непосредственно на прощупывание, отправляют только мобилизованных», — заявил помощник министра.

Он отметил, что, если бы украинская сторона завладела высотой в районе Сватово, это привело бы к большим потерям для российской армии — как территориальным, так и личного состава.

Во вторник Киселев заявил, что российская армия нанесла вблизи Кременной и Сватово «сокрушительный удар по наемническим войскам». Он назвал безуспешными попытки ВСУ небольшими группами прощупать возможности «вклинивания» в расположение российских сил.

За день до этого источник госагентства «РИА Новости» сообщил об укреплении линии обороны Сватово — Кременная. Собеседник агентства рассказал, что там устанавливают невзрывные заграждения, бетонные пирамиды и противотанковые ежи.

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ЛНР Украина ВСУ атаки
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