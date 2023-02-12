В Раде предложили дать возможность военным возглавлять Минобороны

Депутаты партии «Слуга народа» Украины внесли в Верховную раду предложения по изменению законодательства, чтобы дать возможность военным возглавлять министерство обороны. Об этом сообщила депутат Марьяна Безуглая в интервью «Украинской правде».

«У нас <...> есть предложение о возможности занятия должности министра военным только в условиях военного положения», — заявила Безуглая.

5 февраля «Украинская правда» писала о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова — по данным газеты, на его место могут назначить главу украинской военной разведки Кирилла Буданова, а сам Резников станет главой Минюста Украины. Арахамия добавил, что Резников может стать главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, им сейчас руководит Павел Рябикин. Об этом же сообщил депутат рады Ярослав Железняк.

6 февраля глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в МВД и СБУ ожидаются назначения новых глав. Тогда он сказал, что они произойдет не на текущей неделе.

Резников, комментируя информацию о своей отставке и назначении на новую должность, заявил, что отказался бы от такого предложения.

С 2018 года, согласно действующему законодательству Украины, министром обороны может быть только гражданское лицо, отмечает «Украинская правда». При этом уволенные из рядов ВСУ бывшие военнослужащие также считаются гражданскими лицами.