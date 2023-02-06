Арахамия исключил отставку главы Минобороны Украины на этой неделе

Глава фракции в Раде Арахамия: кадровых изменений в сфере обороны на этой неделе не будет

Алексей Резников (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

На этой неделе украинские власти не собираются производить кадровые перестановки в военном ведомстве, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут», — написал Арахамия в своем телеграм-канале.

Накануне газета «Украинская правда» писала о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова. Издание отмечало, что на его место могут назначить главу украинской военной разведки Кирилла Буданова. А сам Резников станет главой Минюста Украины.

Позже Арахамия сообщил, что Резников может возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которым в настоящий момент руководит Павел Рябикин.

Сам Резников, комментируя информацию о своей отставке и назначении на новую должность, заявил, что отказался бы от такого предложения.

«Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром по вопросам стратегических отраслей промышленности», — приводит его слова агентство УНИАН.