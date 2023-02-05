Резников заявил о готовности ко всему после данных о возможной отставке

Алексей Резников (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ему не говорили о том, что он должен покинуть свой пост. Он сказал это «Украинской правде». Газета со ссылкой на свои источники сообщала, что со следующей недели Резников может быть уволен.

«У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этой должности, не происходило. <...> Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его», — заявил Резников. Он отметил, что каждый раз после общения с «Украинской правдой» «действительно что-то происходит».

«Я готов к любому развитию событий. За то, что сделал, мне отнюдь не стыдно», — сказал также министр.

«Украинская правда» сообщила, что на место Резникова может быть назначен глава украинской разведки Кирилл Буданов. По данным издания, нынешний министр обороны может возглавить Министерство юстиции, а действующего главу ведомства Дениса Малюську могут отправить послом в европейскую страну.

Источник в силовых структурах уточнил в разговоре с «Украинской правдой», что Буданов не хочет уходить из Главного управления разведки, поскольку считает Минобороны огромной бюрократической машиной, но «раздумывать времени уже особо нет».

Ранее о возможной замене Резникова на Буданова писал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. Он уточнял, что конкретики насчет кадровых перестановок нет.