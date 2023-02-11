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Премьер Грузии обвинил Украину в желании втянуть Тбилиси в конфликт

Премьер Грузии Гарибашвили обвинил Киев в желании втянуть страну в конфликт
Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Украина пытается втянуть Грузию в конфликт с Россией на своей территории. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает «Грузия Online».

«Попытки, чтобы этот конфликт [на Украине] каким-то образом перекинулся бы на нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы прямо слышали заявления представителей властей Украины на эту тему. Их целью было открыть «второй фронт», — сказал он.

Для этого, по мнению политика, в Грузию с Украины отправили экс-президента страны Михаила Саакашвили. Впоследствии он был арестован, сторонники политика и власти Украины предлагали Грузии отпустить Саакашвили в Киев.

Гарибашвили добавил, что по-прежнему наблюдается «очень много провокаций», которые не прекращаются до сих пор. Несмотря на это, властям, по словам премьера, удалось предотвратить втягивание страны в конфликт.

С различными заявлениями относительно Грузии в контексте спецоперации выступали некоторые украинские политики. Так, 12 сентября депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что у грузинского народа есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», поскольку внимание России сейчас полностью сосредоточено на Украине.

О том, что Грузия должна «подниматься и защищать свою страну», заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. С высказываниями схожей направленности также выступал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и ранее занимавший такую же должность Алексей Арестович.

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Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в ответ предложил организовать референдум по этому поводу и спросить мнение граждан. Руководство страны, по его словам, идею о «втором фронте» не поддерживает. Открыть его хотела бы оппозиция, утверждал Гарибашвили.

Позднее Кобахидзе назвал собственные слова о референдуме проявлением сарказма. Впоследствии власти страны не раз говорили, что планов вступать в боевые действия у Грузии нет.

Теги
Грузия Украина Ираклий Гарибашвили
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