В правящей партии Грузии ответили на призывы Киева открыть «второй фронт»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 60,94 (-0,38) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 60,07 (-0,39) Инвестиции, 16:34
Путин обсудил с Шольцем газ, зерно, Запорожскую АЭС и военнопленных Политика, 20:06
Нигматуллин назвал «Локомотив» смирившимся с поражениями в этом сезоне Спорт, 20:05
JPMorgan cпрогнозировал рост цены на нефть до $150 за баррель Инвестиции, 20:00
Депутат Госдумы от Крыма досрочно сложил полномочия Политика, 19:59
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 19:57
Минобороны Азербайджана заявило о 50 погибших военных в боях с Арменией Политика, 19:50
Федерация дисквалифицировала российского хоккеиста из-за допинга Спорт, 19:48
Евгения Медведева рассказала о любимом футбольном клубе Спорт, 19:46
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Москве пропал бывший зампред правительства Пензенской области Политика, 19:46
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное Политика, 19:43
В правящей партии Грузии ответили на призывы Киева открыть «второй фронт» Политика, 19:42
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 19:34
Рогов указал на колоссальное сосредоточение сил ВСУ в Запорожской области Политика, 19:33
«Динамо» в Кубке России победило уволивший главного тренера «Ахмат» Спорт, 19:26
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В правящей партии Грузии ответили на призывы Киева открыть «второй фронт»

В правящей партии Грузии допустили референдум после призывов Киева открыть «второй фронт»
Позиция властей Грузии неизменна: они выступают против открытия в стране второго фронта против России. Но на фоне призывов со стороны Киева Тбилиси готов провести референдум, чтобы узнать, согласен ли с ним народ, заявил Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: Wikimedia Commons)

Руководство Грузии после призывов представителей Украины открыть в стране «второй фронт» против России готово организовать референдум, чтобы узнать позицию населения, однако само не поддерживает эту идею, заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет. <...> Люди должны принять решение, согласны ли они с высокопоставленными лицами украинского правительства или они согласны с нашей позицией относительно неоткрытия второго фронта», — приводит слова Кобахидзе грузинский «Первый канал».

По словам председателя «Грузинской мечты», ряд высокопоставленных лиц Украины прямо заявляли, насколько желательно открытие второго фронта в Грузии.

«Это их позиция, и я повторю еще раз: мы должны спросить людей, хотят они второй фронт в Грузии или нет. Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения», — отметил Кобахидзе.

Российские дипломаты рассказали об отказах Грузии на въезд россиян
Политика
Фото:Wikimedia Commons

С различными заявлениями относительно Грузии на фоне российской спецоперации ранее выступили ряд украинских политиков. Накануне, 12 сентября, депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что у грузинского народа есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», поскольку Россия сейчас полностью сосредоточена на Украине, передает «Sputnik Грузия». 

О том, что Грузия должна «подниматься и защищать свою страну», заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. С высказываниями схожей направленности также выступали советники главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Евгений Курсков / ТАСС Время жестких: почему компаниям надоели «мягкие» навыки
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Вы хотите резко сменить работу: инструкция, как это сделать без проблем
Инструкции
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать
Инструкции
Pro
Фото: Alexander Popov / Unsplash Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции
Статьи
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции

Власти Грузии в свою очередь неоднократно подчеркивали, что считают недопустимым втягивание страны в конфликт на Украине. «Мы гарантируем населению, что в стране будет долгосрочный мир, никакого второго фронта, никакой войны», — говорил в мае премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Он напомнил, что у Грузии уже был военный конфликт с Россией в 2008 году, который принес «тысячу бед» и «разрушительные последствия».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Грузия Референдум Украина Грузинская мечта Военная операция на Украине Абхазия Южная Осетия
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Грузии заявили об отсутствии планов отменять безвизовый режим с Россией
Политика
Зеленский уволил послов Украины в пяти странах
Политика
Тбилиси заявил о просьбе Киева не давать Грузии статус кандидата в ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter