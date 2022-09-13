В правящей партии Грузии ответили на призывы Киева открыть «второй фронт»

Позиция властей Грузии неизменна: они выступают против открытия в стране второго фронта против России. Но на фоне призывов со стороны Киева Тбилиси готов провести референдум, чтобы узнать, согласен ли с ним народ, заявил Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе (Фото: Wikimedia Commons)

Руководство Грузии после призывов представителей Украины открыть в стране «второй фронт» против России готово организовать референдум, чтобы узнать позицию населения, однако само не поддерживает эту идею, заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет. <...> Люди должны принять решение, согласны ли они с высокопоставленными лицами украинского правительства или они согласны с нашей позицией относительно неоткрытия второго фронта», — приводит слова Кобахидзе грузинский «Первый канал».

По словам председателя «Грузинской мечты», ряд высокопоставленных лиц Украины прямо заявляли, насколько желательно открытие второго фронта в Грузии.

«Это их позиция, и я повторю еще раз: мы должны спросить людей, хотят они второй фронт в Грузии или нет. Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения», — отметил Кобахидзе.

С различными заявлениями относительно Грузии на фоне российской спецоперации ранее выступили ряд украинских политиков. Накануне, 12 сентября, депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что у грузинского народа есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», поскольку Россия сейчас полностью сосредоточена на Украине, передает «Sputnik Грузия».

О том, что Грузия должна «подниматься и защищать свою страну», заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. С высказываниями схожей направленности также выступали советники главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович.

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Власти Грузии в свою очередь неоднократно подчеркивали, что считают недопустимым втягивание страны в конфликт на Украине. «Мы гарантируем населению, что в стране будет долгосрочный мир, никакого второго фронта, никакой войны», — говорил в мае премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Он напомнил, что у Грузии уже был военный конфликт с Россией в 2008 году, который принес «тысячу бед» и «разрушительные последствия».