Кобахидзе: в словах о плебисците по открытию второго фронта против России был сарказм

В Грузии объяснили слова о референдуме по «второму фронту» сарказмом

Ранее глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе утверждал, что власти могут провести референдум по вопросу открытия «второго фронта» в стране против России. Сейчас он пояснил, что в этих словах были сарказм и ирония

Ираклий Кобахидзе (Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости)

В заявлении о том, что власти Грузии готовы организовать референдум после призывов Киева открыть «второй фронт» против России, была доля сарказма и иронии, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави 2».

«На самом деле в этом утверждении был сарказм и немного иронии. Мы знаем, и это видно из исследований, что общество против войны <...>», — пояснил он.

13 сентября Кобахидзе заявил, что некоторые высокопоставленные чиновники Украины прямо заявляли, что открытие «второго фронта» в Грузии против России очень желательно. При это он подчеркнул, что руководство Грузии не поддерживает эту идею.

«Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет. <...> Люди должны принять решение, согласны ли они с высокопоставленными лицами украинского правительства или они согласны с нашей позицией относительно неоткрытия второго фронта», — добавил Кобахидзе.

Выступая в эфире «Рустави 2», председатель «Грузинской мечты» подчеркнул, что сегодня его стране не нужна война «по разным причинам». При этом он отметил, что в случае, если война будет необходима Грузии, граждане не будут иметь проблем с тем, чтобы в ней участвовать.

С заявлениями в отношении Грузии ранее выступали некоторые украинские политики. Депутат Верховной рады Федор Вениславский утверждал, что у грузин есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», так как Россия сосредоточена на Украине. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призывал народ Грузии «подниматься и защищать свою страну».

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Однако еще в мае премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал населению страны долгосрочный мир с Россией и исключил открытие «второго фронта».