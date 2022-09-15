В Грузии объяснили слова о референдуме по «второму фронту» сарказмом
В заявлении о том, что власти Грузии готовы организовать референдум после призывов Киева открыть «второй фронт» против России, была доля сарказма и иронии, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави 2».
«На самом деле в этом утверждении был сарказм и немного иронии. Мы знаем, и это видно из исследований, что общество против войны <...>», — пояснил он.
13 сентября Кобахидзе заявил, что некоторые высокопоставленные чиновники Украины прямо заявляли, что открытие «второго фронта» в Грузии против России очень желательно. При это он подчеркнул, что руководство Грузии не поддерживает эту идею.
«Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет. <...> Люди должны принять решение, согласны ли они с высокопоставленными лицами украинского правительства или они согласны с нашей позицией относительно неоткрытия второго фронта», — добавил Кобахидзе.
Выступая в эфире «Рустави 2», председатель «Грузинской мечты» подчеркнул, что сегодня его стране не нужна война «по разным причинам». При этом он отметил, что в случае, если война будет необходима Грузии, граждане не будут иметь проблем с тем, чтобы в ней участвовать.
С заявлениями в отношении Грузии ранее выступали некоторые украинские политики. Депутат Верховной рады Федор Вениславский утверждал, что у грузин есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», так как Россия сосредоточена на Украине. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призывал народ Грузии «подниматься и защищать свою страну».
Однако еще в мае премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал населению страны долгосрочный мир с Россией и исключил открытие «второго фронта».