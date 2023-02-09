Белгородский губернатор сообщил о трех сбитых ПВО ракетах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 16:00
Кличко сообщил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве Политика, 17:25
Глава МОК обвинил Украину в призывах нарушить Олимпийскую хартию Спорт, 17:17
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 17:15
В ЕС рассказали о содержании нового пакета санкций против России Политика, 17:03
Орбан не стал аплодировать Зеленскому перед совместным фото в Брюсселе Политика, 16:59
Путин назвал Россию лучшей в мире страной Политика, 16:58
Медведев пообещал ответить Зеленскому выпуском «тысяч танков» Политика, 16:57
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Гриб, Багет и Глобус попали под санкции Великобритании и США Политика, 16:53
Криптосервис LocalBitcoins сообщил о закрытии Крипто, 16:53
Агентство Fitch оценило страховые убытки Турции от землетрясения Экономика, 16:51
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 16:50
Белгородский губернатор сообщил о трех сбитых ПВО ракетах Политика, 16:49
Глава МЧС допустил обнаружение еще восьми тел под завалами в Новосибирске Общество, 16:42
Лукашенко заявил о падении нефти «ниже плинтуса» Экономика, 16:37
Военная операция на Украине ,  
0 

Белгородский губернатор сообщил о трех сбитых ПВО ракетах

Губернатор Гладков: в Белгородской области ПВО сбила три ракеты
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Российские силы ПВО сбили в Белгородской области три ракеты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Грайворонском городском округе системой ПВО было сбито три ракеты. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — написал губернатор.

Ранее в этот же день он сообщил о массированном обстреле села Муром. Снаряды упали рядом с частными домами, пострадавших не было. «Есть повреждения возле Дома культуры и школы», — уточнил губернатор.

На встрече с президентом Владимиром Путиным 24 января Гладков сообщил, что с начала военной операции на Украине от обстрелов в Белгородской области погибли 25 мирных жителей, еще 96 получили ранения.

Гладков добавил, что в 15 населенных пунктах объявлен режим ЧС муниципального уровня, а 6,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, губернатор отчитался о призыве 4,1 тыс. жителей в рамках частичной мобилизации.

До этого, 13 января, губернатор сообщил, что в селах Журавлевка и Нехотеевка разрушено более половины домов. «Только что вернулся из поездки в села Журавлевка и Нехотеевка. Обстановка остается сложной. Ежедневные обстрелы пустого села продолжаются. Из 540 домовладений 283 повреждено, часть из них точно под снос, так как восстановлению не подлежат», — написал он тогда.

С начала российской спецоперации на Украине власти приграничных российских регионов, в том числе Белгородской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В регионе с весны прошлого года действует высокий, желтый уровень террористической опасности, в последний раз его продлили бессрочно.

Читайте на РБК Pro
Бюджеты тают, специалисты уезжают: 5 сценариев-2023 для ИТ-сферы России
«Гуру плагиата»: 4 предпринимателя, которые разбогатели на чужих идеях
Культ подхалимства: как Эстер Кроуфорд выжила в Twitter при Илоне Маске
«Это паршивый бизнес». Почему Уоррен Баффет пожалел денег на новые станки
Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел ПВО
Материалы по теме
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром
Политика
Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино
Политика
Украинские власти сообщили об обстреле многоэтажки в донецком Нью-Йорке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter