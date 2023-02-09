Белгородский губернатор сообщил о трех сбитых ПВО ракетах

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Российские силы ПВО сбили в Белгородской области три ракеты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Грайворонском городском округе системой ПВО было сбито три ракеты. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — написал губернатор.

Ранее в этот же день он сообщил о массированном обстреле села Муром. Снаряды упали рядом с частными домами, пострадавших не было. «Есть повреждения возле Дома культуры и школы», — уточнил губернатор.

На встрече с президентом Владимиром Путиным 24 января Гладков сообщил, что с начала военной операции на Украине от обстрелов в Белгородской области погибли 25 мирных жителей, еще 96 получили ранения.



Гладков добавил, что в 15 населенных пунктах объявлен режим ЧС муниципального уровня, а 6,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, губернатор отчитался о призыве 4,1 тыс. жителей в рамках частичной мобилизации.

До этого, 13 января, губернатор сообщил, что в селах Журавлевка и Нехотеевка разрушено более половины домов. «Только что вернулся из поездки в села Журавлевка и Нехотеевка. Обстановка остается сложной. Ежедневные обстрелы пустого села продолжаются. Из 540 домовладений 283 повреждено, часть из них точно под снос, так как восстановлению не подлежат», — написал он тогда.

С начала российской спецоперации на Украине власти приграничных российских регионов, в том числе Белгородской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В регионе с весны прошлого года действует высокий, желтый уровень террористической опасности, в последний раз его продлили бессрочно.