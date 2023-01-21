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Раненую в Соледаре журналистку Readovka доставили в Москву
Военного корреспондента Readovka Анастасию Елсукову, которая получила ранение в Соледаре, доставили спецбортом в Москву, сообщается в заявлении редакции издания в телеграм-канале.
«Медики приняли решение доставить Настю в больницу на вертолете. На данный момент ей ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Журналистке сделали две операции: первую — «в прифронтовой зоне», вторую — в больнице в Луганске. Оттуда ее доставили в Ростов-на-Дону, где посадили на спецборт до Москвы.
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