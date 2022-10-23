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Основатель проекта WarGonzo Семен Пегов получил ранение под Донецком

Военкор Сергей Пегов получил ранение ноги под Донецком
Телеграм-канал WarGonzo, основателем которого является Пегов, сообщил, что у журналиста ранение ноги, не угрожающее жизни. Он госпитализирован
Семен Пегов
Семен Пегов (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Военный журналист, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщается в телеграм-канале проекта.

«Семен Пегов ранен под Донецком», — говорится в сообщении.

Позже канал сообщил, что журналист получил ранение ноги, оно не тяжелое и его жизни ничего не угрожает. Телеграм-канал Mash пишет, что Пегов наступил на мину «Лепесток» (ПФМ-1), у него рваные раны стопы.

WarGonzo также опубликовало видео, где Пегов с забинтованной ногой комментирует произошедшее.

«Специальное включение из Донецка. Сегодня день был насыщенный. Съездили с [врио главы Донецкой народной республики] Денисом Пушилиным на передовую, потом отправился к ребятам из [батальона] «Сомали». Отлично поснимали [...], но небольшая новость есть веселая: меня немного ранило […]. Надеюсь, без особых последствий. Ребята оперативно эвакуировали», — сказал он.

В Республиканском травматологическом центре Донецка сообщили ТАСС, что Пегов госпитализирован к ним с минно-взрывной травмой, он получил повреждение ступни. Состояние журналиста медики оценили как средней степени тяжести, в ближайшие часы ему проведут операцию, добавили в центре.

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РБК направил запрос в Республиканский травматологический центр Донецка.

Пегов — военный журналист и основатель телеграм-канала WarGonzo, у которого более 1 млн подписчиков. Канал освещает военную операцию России на Украине. В начале июня Пегов получил приз в специальной номинации «Сила в правде» первой Национальной премии интернет-контента.

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