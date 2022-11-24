Путин наградил орденом Мужества военкора Семена Пегова

Семен Пегов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества, сообщается на сайте Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, президент своим указом наградил журналиста, военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества», — сообщает пресс-служба.

Вскоре после публикации указа Пегов в своем телеграм-канале написал: «Служу России!»

Пегов — военный журналист и основатель телеграм-канала WarGonzo, у которого более 1,3 млн подписчиков. Сейчас канал освещает военную операцию России на Украине и, как уточняетcя в описании, представляет «субъективный взгляд на войну и оружие».

В конце октября Пегов получил ранение средней тяжести под Донецком: он наступил на мину. Военкора прооперировали, он вернулся к работе.

Орденом Мужества награждают россиян, проявивших «самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни».