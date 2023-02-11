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Антонов заявил о срыве планов Запада нанести поражение России

Посол в США Антонов: планы Запада нанести стратегическое поражение России сорвались

На сегодняшний день ясно, что планы западных стран нанести России стратегическое поражение сорваны, заявил российский посол в США Анатолий Антонов на мероприятии по случаю Дня дипломатического работника в посольстве.

«На нас ополчился весь западный мир. <...> Мы живем в условиях экономических санкций. Даже название нашей Родины хотят вырезать с политической карты мира», — сказал он.

По словам главы дипмиссии, российские дипломаты также ощущают стремление «недругов» подорвать отношения Москвы с дружественными странами, в частности, с государствами СНГ. Тем не менее, Россия, особенно за последний год, активизировала сотрудничество с большинство государств, перестроила экономику и усилила военную мощь, подчеркнул Антонов.

Он добавил, что Москва не отказывается от своих целей, ведущая из которых — формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права.

В Европе и США не раз говорили о необходимости «стратегического поражения России» в конфликте на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «поражение России» условием окончания конфликта на Украине. Этим он объяснил поставки вооружений Киеву западными странами. 

Президент США Джо Байден также говорил о том, что Вашингтон намерен добиваться «стратегического провала» российской военной операции на Украине. При этом он подчеркивал, что США не будут вступать в конфликт, пока они сами или их союзники не будут атакованы.

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В Москве неоднократно критиковали военную помощь Украине и говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит исход спецоперации. Кроме того, в МИДе заявляли, что поставки оружия делают США и другие страны стороной конфликта.

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