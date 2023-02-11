Посол Антонов: Россия никогда не была врагом США и хочет равноправных отношений с ними

Посол заявил, что Россия никогда не была врагом США

Россия никогда не была врагом США, Москва хочет равноправных отношений, однако сейчас против нее «развязана настоящая война», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на мемориальном мероприятии — возложении венка к могиле посла Российской Империи в США Александра Бодиско, передает «РИА Новости».

«Мы никогда не были врагами с США. Все, что мы хотим — нормальных отношений, мироустройства на основе принципов неделимости безопасности, чтобы уважались каждые государства, и не было первых и вторых», — сказал он.

Российская сторона неоднократно говорила о вовлеченности США в конфликт вокруг Украины, поскольку Вашингтон поставляет Киеву вооружение. В Кремле еще до начала военной операции указывали, что отношения между Россией и США находятся в своей низшей точке, а летом описывали отношения с Вашингтоном как «горячую точку противостояния». Однако, отмечал замглавы МИДа Сергей Рябков, Россия не собирается «рубить сплеча» и разрывать дипотношения с США.

В США неоднократно подчеркивали, что не стремятся к конфликту с Россией, а также исключали возможность участия в боевых действиях на Украине.