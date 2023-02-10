Глава ЦБ заявила о независимости от кабмина в денежно-кредитной политике

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Банк России ведет независимую денежно-кредитную политику, но обменивается данными с правительством. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, трансляция шла на YouTube.

«Свою денежно-кредитную политику мы проводим независимо, независимо принимаем решения о ключевой ставке. <...> Мы в своей политике учитываем политику правительства, прежде всего бюджетную политику», — сказала Набиуллина, добавив, что только так можно «удержать контроль над инфляцией».

7 февраля Bloomberg опубликовал материал, в котором говорилось, что российское правительство давит на Центробанк с целью заставить его снизить ключевую ставку и дать более оптимистичные прогнозы по ситуации в экономике. Пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков заявил, что содержащаяся в публикации информация не соответствует действительности: правительство и ЦБ находятся в постоянном контакте, в том числе в «вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций, и действуют в рамках своих полномочий и функционала».

10 февраля Банк России не стал менять ключевую ставку третий раз подряд и оставил ее на уровне 7,5% еще как минимум на месяц. Регулятор пояснил, что принял такое решение на фоне замедления инфляции — к 6 февраля она составила 11,8% в годовом выражении против 12,7 в середине декабря 2022 года. Эксперты ранее предсказывали самую долгую за два года паузу в изменении ставки.