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В Днепре из-за риска обстрелов остановили движение электротранспорта

Дептранс: в Днепре остановили движение электротранспорта из-за риска обстрелов
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Днепре из-за угрозы ракетного удара полностью остановили движение электротранспорта, сообщает сайт местного телеканала «Открытый» со ссылкой на департамент транспорта городского совета.

«В связи с угрозой ракетного удара в Днепре полностью остановлено движение электротранспорта. Пока метро работает (в том числе и как укрытие)», — говорится в сообщении.

Мэр города Борис Филатов в своем телеграм-канале сообщил, что сейчас все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме с определенными контролируемыми ограничениями благодаря ПВО.

«В настоящее время приняты решения об отмене работы электротранспорта и наружного освещения, но надеюсь, что уже завтра заработаем снова», — добавил он.

Сегодня утром в подконтрольном Украине городе Запорожье были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.

За час в областном центре произошло «17 вражеских прилетов», что является максимальным с начала военной операции России. Также были нанесены удары по критической инфраструктуре Харькова, заявлял мэр Игорь Терехов. По его словам, жители города могут столкнуться с перебоями со светом и другими коммунальными услугами.

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Российское Минобороны с 10 октября неоднократно сообщало о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. В том же месяце советник министра энергетики Украины Александр Харченко сообщал, что на территории страны повреждены около 40% энергетической инфраструктуры.

Теги
Днепр обстрел Украина ракетные удары
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