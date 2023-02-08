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Украинские власти сообщили об обстреле многоэтажки в донецком Нью-Йорке

Украинские власти заявили об обстреле многоэтажки в поселке Нью-Йорк в Донбассе
Фото: DonetskaODA / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: DonetskaODA / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В поселке городского типа Нью-Йорк (до 2021 года — поселок Новгородское) в Донбассе под обстрел попал девятиэтажный жилой дом. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации (подконтрольна Украине).

Удар по многоэтажке, по данным властей, нанесли из артиллерии. В результате были разрушены лестничные пролеты между шестым и девятым этажами. Там же снаряд пробил стену. В квартирах ударной волной выбило окна.

Областная администрация опубликовала фото одного из лестничных пролетов. На кадрах видна груда обломков стены, ею засыпана лестница. На другой фотографии виден внешний фасад дома. С улицы видно, что у здания обрушилась часть верхнего блока.

В поселке Нью-Йорк, который находится примерно в 20 км к северу от Донецка, по состоянию на 2021 год проживали около 12 тыс. человек. Он носил такое название до 1951 года, когда населенный пункт переименовали в Новгородское. В июле 2021 года украинская Верховная рада переименовала его обратно в Нью-Йорк. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что сделать это предложили местные жители, чтобы вернуть поселку историческое название.

Министерство обороны России с начала специальной военной операции заявляет, что не наносит удары по гражданским объектам. С октября 2022 года оно стало сообщать об ударах по объектам энергетики, обеспечивающим украинский ВПК. Президент Владимир Путин называет их ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту.

Теги
Украина Донбасс обстрел Нью-Йорк
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