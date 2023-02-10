Посол заявил о страхе адвокатов защищать Россию в суде о скифском золоте

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Позиции крымских музеев по делу о «скифском золоте» ухудшились из-за сложностей в поиске адвокатов, которые готовы представлять их в суде, заявил российский посол в Нидерландах и постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в интервью «РИА Новости».

«Голландские адвокаты (а их участие в подобном разбирательстве обязательно), как известно, в большинстве своем боятся сотрудничать с российскими юридическими и физическими лицами из-за санкций ЕС», — сказал Шульгин, отметив, что это говорит о нарушении принципа равенства сторон в судебном процессе.

Скифское золото — коллекция из 2 тыс. экспонатов. Четыре крымских музея передали ее для выставки нидерландскому музею Алларда Пирсона в феврале 2014 года — до того, как Крым по итогам референдума присоединился к России. В конце 2016 года окружной суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине. Россия подала апелляцию, однако осенью 2021 года суд постановил, что артефакты принадлежат Украине.

Замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов отмечал, что шансы вернуть коллекцию в крымские музеи увеличатся в случае замены команды юристов. Те, по его словам, перевели дело в гражданско-правовую плоскость и не обратили внимание суда, что спор о принадлежности экспонатов произошел не столько между музеям, сколько между странами. Молохов указал на то, что Россия вслед за Украиной должна была включиться в процесс как третье лицо.

В начале 2023 года Верховный суд Нидерландов объявил, что примет окончательное решение по делу о скифском золоте 15 сентября 2023 года.