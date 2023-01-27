В Нидерландах назвали сроки решения о передаче Украине скифского золота

Верховный суд королевства огласит окончательное решение 15 сентября, генпрокурор настаивает на передаче коллекции Украине. Чуть более года назад апелляционный суд постановил, что скифское золото из Крыма принадлежит Украине

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Верховный суд Нидерландов примет окончательное решение о передаче Украине скифского золота — коллекции драгоценностей, вывезенной в Европу для экспозиции из музеев Крыма в 2013 году и в настоящее время находящейся в Голландии. Об этом говорится в заключении, опубликованном на сайте суда.

«В октябре 2021 года суд постановил, что коллекция должна быть передана Украине. Данное решение может быть подтверждено, и именно на этом настаивает генеральный прокурор в своем ходатайстве, направленном сегодня в Верховный суд. <...> Оглашение решения Верховного суда предварительно назначено на 15 сентября 2023 года», — говорится в сообщении.

По мнению генпрокурора, кассация крымских музеев о возвращении им коллекции должна быть отклонена. «Ходатайство генпрокурора является независимым мнением, и Верховный суд оставляет за собой право удовлетворить его либо отказать», — отмечается в сообщении.

Скифское золото — это коллекция из примерно 2 тыс. предметов из киевского Музея исторических драгоценностей и четырех крымских музеев, которую в 2013 году направили на выставку «Крым — золотой остров в Черном море» в Германию; в феврале 2014 года выставку перевезли в Музей Алларда Пирсона в Нидерландах. После вхождения Крыма в состав России в марте того же года права на коллекцию заявила Украина. Среди экспонатов скифского золота, представленных для выставки в том числе Керченским историко-культурным заповедником (вошедшим позднее в состав Восточно-Крымского заповедника), Центральным музеем Тавриды, Бахчисарайским историко-культурным заповедником и Национальным заповедником «Херсонес Таврический», — золотой шлем, меч и ножны к нему, расписной алтарь из погребения скифского царя Скилура в мавзолее Неаполя Скифского в Симферополе, статуя змееногой богини скифов, а также китайские лаковые шкатулки из Усть-Альминского могильника, украшения и прочие предметы. В 2017 году примерная оценочная страховая стоимость скифского золота составляла около €2 млн, говорила министр культуры Крыма Арина Новосельская. По ее словам, реальная стоимость экспонатов намного выше.

В 2016 году суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине «до стабилизации» ситуации в Крыму. Тогда Россия подала апелляцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что скифское золото принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В судебном решении говорилось, что Россия может его обжаловать в Верховном суде Нидерландов и до окончания этого процесса экспонаты Украине переданы не будут.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что власти региона не согласны с решением апелляционного суда и продолжат борьбу за коллекцию всеми правовыми способами. Она назвала решение о передаче Украине скифского золота политизированным и подчеркнула, что оно противоречит нормам международного права. По ее мнению, суд вынес такой вердикт из-за того, что зарубежные страны не признают Крым российским.

По словам главы полуострова Сергея Аксенова, суд прикрыл «рейдерский захват» золота со стороны Украины. Он обратил внимание на то, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма. В Кремле тогда заявили, что хотели бы вернуть экспонаты в Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда в Амстердаме вернуть его стране скифское золото справедливым и долгожданным.

В ноябре 2021 года в Крыму предложили изменить тактику в судебном разбирательстве. По мнению заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александра Молохова, шансы вернуть коллекцию в крымские музеи увеличатся в случае замены команды юристов, которые выбрали «ошибочную тактику невмешательства Российской Федерации в этот процесс». По его словам, адвокаты из Нидерландов, которые представляют интересы крымских музеев, перевели дело в гражданско-правовую плоскость и не обратили внимание суда на то, что спор о принадлежности экспонатов произошел не столько между музеями, сколько между странами. Молохов указал на то, что Россия вслед за Украиной должна была включиться в процесс как третье лицо.