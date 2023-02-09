Клишас призвал к трибуналу над Зеленским после слов о минских соглашениях

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 16:00
Суд освободил из-под стражи председателя профсоюза «Курьер» Общество, 20:27
Путин заявил о попытке завершить начавшийся на Украине в 2014 конфликт Политика, 20:24
Болгария отказалась поддержать санкции против атомной отрасли России Политика, 20:11
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 20:10
В Киеве демонтировали памятник генералу Ватутину Политика, 20:00
Российский призер Олимпиады проведет бой с непобежденным боксером Спорт, 19:52
Минфин объяснил идею обязательной замены бондов пассивностью инвесторов Инвестиции, 19:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Газпром-Медиа» опроверг данные о готовности купить «МегаФон» Бизнес, 19:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:41
Клишас призвал к трибуналу над Зеленским после слов о минских соглашениях Политика, 19:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:35
Третья россиянка вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Абу-Даби Спорт, 19:35
Путин рассказал, как «сильно ругался» с Савельевым из-за самолетов Бизнес, 19:19
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 19:15
Политика ,  
0 

Клишас призвал к трибуналу над Зеленским после слов о минских соглашениях

Сенатор Клишас: Зеленский после слов об отказе от минских соглашений заслуживает трибунала
Владимир&nbsp;Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президента Украины Владимира Зеленского следует отдать под международный трибунал после его заявлений о минских соглашениях, заявил российский сенатор Андрей Клишас.

«Зеленского нужно отдать под международный трибунал после признания, что именно он отказался от выполнения минских соглашений, утвержденных Совбезом ООН, а США и ЕС должны наложить на Украину санкции», — написал законодатель в телеграм-канале.

Зеленский в опубликованном 9 февраля интервью Spiegel заявил, что самостоятельно решил отказаться от выполнения минских соглашений, о чем сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель. «Я не увидел в [минских] договоренностях желания сохранить независимость Украине. Я понимаю их (западных стран. — РБК) точку зрения: в первую очередь они хотели немного утолить аппетиты России за счет Украины», — объяснил он.

В декабре 2022 года Меркель сказала, что минские соглашения были нужны, чтобы дать Украине время, «чтобы стать сильнее». С ней согласился и бывший президент Франции Франсуа Олланд: по его словам, договоренности «на время остановили наступление россиян». Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов позже сообщил, что существовало задание «подготовить общество к войне».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин увидел в заявлениях политиков основания для международного военного трибунала. Клишас обвинил Европу во лжи.

Теги
Владимир Зеленский Украина Минские соглашения Андрей Клишас
Материалы по теме
Песков в ответ на слова Порошенко назвал минские соглашения ширмой
Политика
Володин увидел доказательства для трибунала в словах Меркель и Данилова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter