Сенатор Клишас: Зеленский после слов об отказе от минских соглашений заслуживает трибунала

Клишас призвал к трибуналу над Зеленским после слов о минских соглашениях

Владимир Зеленский (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президента Украины Владимира Зеленского следует отдать под международный трибунал после его заявлений о минских соглашениях, заявил российский сенатор Андрей Клишас.

«Зеленского нужно отдать под международный трибунал после признания, что именно он отказался от выполнения минских соглашений, утвержденных Совбезом ООН, а США и ЕС должны наложить на Украину санкции», — написал законодатель в телеграм-канале.

Зеленский в опубликованном 9 февраля интервью Spiegel заявил, что самостоятельно решил отказаться от выполнения минских соглашений, о чем сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель. «Я не увидел в [минских] договоренностях желания сохранить независимость Украине. Я понимаю их (западных стран. — РБК) точку зрения: в первую очередь они хотели немного утолить аппетиты России за счет Украины», — объяснил он.

В декабре 2022 года Меркель сказала, что минские соглашения были нужны, чтобы дать Украине время, «чтобы стать сильнее». С ней согласился и бывший президент Франции Франсуа Олланд: по его словам, договоренности «на время остановили наступление россиян». Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов позже сообщил, что существовало задание «подготовить общество к войне».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин увидел в заявлениях политиков основания для международного военного трибунала. Клишас обвинил Европу во лжи.