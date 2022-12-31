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Клишас в ответе Олланду о минских соглашениях обвинил Европу во лжи

Сенатор Клишас обвинил Европу во лжи о минских соглашениях для подготовки войны
Ложь, лицемерие и двойные стандарты сенатор назвал западными ценностями XXI века. Минские соглашения служили лишь для вооружения Украины и подготовки большой войны, считает он
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Европейские политики лгали о важности минских соглашений с целью вооружения Украины и подготовки большой войны, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ответ на слова бывшего президента Франции Франсуа Олланда.

«Все, что нужно знать о «европейских ценностях», — написал сенатор в телеграм-канале.

Европейские «гарантии» экс-президенту Украины Виктору Януковичу в 2014 году в Киеве и «гарантии» по минским соглашениям стали примером «самой циничной лжи и лицемерия» — еще циничнее, чем ранее «пробирка в руках госсекретаря США на Совбезе ООН с «доказательствами наличия химического оружия» у Ирака».

«Ложь, лицемерие, двойные стандарты, неоколониализм, идею собственной исключительности и вседозволенности, отказ от любых обязательств, отрицание международного права и суверенитета государств» Клишас назвал западными ценностями XXI века.

Олланд ранее заявил, что минские соглашения позволили Киеву укрепить свои вооруженные силы.

Экс-президент согласился с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, которая заявила, что минские договоренности «заморозили» конфликт между Россией и Украиной и Киев «использовал это время, чтобы стать сильнее».

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Президент России Владимир Путин заявил, что разочарован словами экс-канцлера. «Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство Федеративной Республики [Германия] ведет с нами себя искренне», — сказал он. По словам Путина, хотя Берлин и был на стороне Киева, он все-таки считал, что руководство ФРГ «всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились и которые были достигнуты, в том числе и в рамках минского процесса». «То, что сейчас прозвучало, говорит только о том, что мы все правильно сделали с точки зрения начала специальной военной операции», — убежден президент.

Первые минские соглашения были заключены в 2014 году, а вторые — в 2015-м Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. В согласовании «Минска-2» участвовали Франция и Германия. Договоренности закрепили основные меры урегулирования ситуации в Донбассе, обязательство сторон прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Большинство из них впоследствии не выполнялось, стороны обвиняли в нарушениях друг друга.

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Теги
Елена Чернышова
Андрей Клишас Франсуа Олланд Минские соглашения Украина
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