Гладков заявил о разрушении половины домов в двух белгородских селах

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В селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области разрушено более половины домов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Только что вернулся из поездки в села Журавлевка и Нехотеевка. Обстановка остается сложной. Ежедневные обстрелы пустого села продолжаются. Из 540 домовладений 283 повреждено, часть из них точно под снос, так как восстановлению не подлежат», — написал он.

Населенные пункты находятся в нескольких километрах от Харьковской области Украины. Нехотеевка входит в состав Журавлевского сельского поселения. По состоянию на 1 января 2019 года в Журавлевке проживали 1263 человека, а в Нехотеевке — 165. Сейчас, по словам Гладкова, там осталось всего девять человек.

С начала российской спецоперации на Украине власти приграничных российских регионов, в том числе Белгородской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В регионе с весны прошлого года действует «желтый» уровень террористической опасности, в последний раз его продлевали до 20 января. В октябре президент России Владимир Путин ввел в Белгородской области и еще семи регионах страны средний уровень реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных и специальных объектов; отселение жителей в безопасные районы; особый режим въезда и выезда и другие меры по обеспечению безопасности.

В сентябре Гладков призвал жителей Журавлевки и Нехотеевки эвакуироваться.