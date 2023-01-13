Гладков заявил о разрушении половины домов в двух белгородских селах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 72,79 (-1,35) Инвестиции, 12 янв, 19:34
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 67,78 (-1,24) Инвестиции, 12 янв, 19:34
Путин назвал моральную поддержку мотивацией для военных на спецоперации Политика, 16:02
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:54
«Сбер» предупредил о прекращении работы устаревших мобильных приложений Финансы, 15:54
Депутат оценил варианты выдвижения в Думу заключенных из ЧВК Вагнера Политика, 15:54
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 15:52
Орбан заявил о связанном с Германией «культурном шоке» из-за санкций ЕС Политика, 15:47
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Шесть упражнений, чтобы вернуться в форму после праздников Pro, 15:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:41
Пригожин заявил о попытке украсть у ЧВК Вагнера победу Политика, 15:37
В турецком «Бешикташе» сообщили об интересе к футболисту сборной России Спорт, 15:37
СПЧ обсудит с парламентом введение в УК термина «предатель» Политика, 15:30
Кремль призвал «бороться» за уехавших россиян Политика, 15:27
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 15:26
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков заявил о разрушении половины домов в двух белгородских селах

Гладков: в белгородских селах Нехотеевка и Журавлевка разрушено больше половины домов
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области разрушено более половины домов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Только что вернулся из поездки в села Журавлевка и Нехотеевка. Обстановка остается сложной. Ежедневные обстрелы пустого села продолжаются. Из 540 домовладений 283 повреждено, часть из них точно под снос, так как восстановлению не подлежат», — написал он.

Населенные пункты находятся в нескольких километрах от Харьковской области Украины. Нехотеевка входит в состав Журавлевского сельского поселения. По состоянию на 1 января 2019 года в Журавлевке проживали 1263 человека, а в Нехотеевке — 165. Сейчас, по словам Гладкова, там осталось всего девять человек.

С начала российской спецоперации на Украине власти приграничных российских регионов, в том числе Белгородской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В регионе с весны прошлого года действует «желтый» уровень террористической опасности, в последний раз его продлевали до 20 января. В октябре президент России Владимир Путин ввел в Белгородской области и еще семи регионах страны средний уровень реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных и специальных объектов; отселение жителей в безопасные районы; особый режим въезда и выезда и другие меры по обеспечению безопасности.

В сентябре Гладков призвал жителей Журавлевки и Нехотеевки эвакуироваться.

Гладков заявил о разрушении половины домов в двух белгородских селах
Гладков заявил о разрушении половины домов в двух белгородских селах

Читайте на РБК Pro
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Какой будет схема разморозки активов после решений Бельгии и Люксембурга
Почему крупные инвесторы продолжают скупать дешевеющие криптовалюты
«Ваше время истекло». Как не провалить испытательный срок
Теги
Белгородская область обстрелы Вячеслав Гладков разрушения
Материалы по теме
Гладков сообщил о двух пострадавших при втором за сутки обстреле Шебекино
Политика
Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области
Политика
В Белгородской области под обстрел попало село Муром
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter