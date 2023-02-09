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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром

Губернатор Гладков: под массированный обстрел попало село Муром Шебекинского округа
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгородской области под очередной обстрел попало село Муром, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, обстрел был массированным.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Есть повреждения возле дома культуры и школы», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что «снаряды упали рядом с частным домовладением».

Власти приграничных с Украиной регионов регулярно сообщают об обстрелах и их последствиях.

6 февраля Гладков сообщил, что при обстреле с украинской стороны в Валуйском городском округе погибла женщина.

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«Очередной обстрел. Погибла женщина в Валуйском городском округе. Приношу всем близким, родным и знакомым самые искренние соболезнования», — сказал Гладков. Он добавил, что обстановка остается сложной, руководство области совместно с Министерством обороны принимают необходимые меры.


 

Теги
обстрел Белгородская область Вячеслав Гладков
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