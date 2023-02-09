Лукашенко заявил о падении нефти «ниже плинтуса»
Нефть стала менее рентабельна, чем сельское хозяйство, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Нефть не дает такой рентабельности, как сельское хозяйство. Нефть вообще опустилась ниже плинтуса. На $8,3 млрд продали продуктов питания», — приводит его слова агентство.
По словам Лукашенко, многолетние усилия, которые вкладывались в стране в развитие агропромышленного комплекса, приносят свои результаты. Об этом свидетельствуют результаты экспорта белорусской сельхозпродукции.
«Я вообще сторонник того, что питаться надо тем, что у тебя произрастает на земле. Я импортного практически не употребляю», — добавил президент.
Лукашенко отметил, что население планеты растет, поэтому агросектор — очень перспективная сфера.
В июле 2021 года министр сельского хозяйства и продовольствия страны Иван Крупко заявлял, что Белоруссия может перенаправить экспорт своей сельскохозяйственной продукции в Россию и Китай в случае нарастания угрозы санкций со стороны Евросоюза. В ноябре того же года Лукашенко и президент России Владимир Путин утвердили 28 союзных программ. Они охватывают макроэкономическую, промышленную и аграрную политику государств.