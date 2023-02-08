Третья область Белоруссии разрешила вывоз продуктов в Евросоюз

Пограничник останавливает грузовой автомобиль на пункте пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Брестская область Белоруссии сняла ограничения на вывоз продуктов в Польшу. Соответствующее решение областного исполнительного комитета опубликовано на Национальном правовом интернет-портале республики. Решение уже вступило в силу и будет действовать до конца 2023 года.

Согласно документу запрет не распространяется на физических лиц, которые вывозят из Белоруссии за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товары в случае их вывоза из Белоруссии в Польшу.

Аналогичные решения ранее приняли Витебский и Гродненский областные исполнительные комитеты. В Витебской области разрешили вывозить товары в Латвию и Литву, а в Гродненской — в Польшу и Литву.

Белоруссия ввела ограничения на вывоз за пределы ЕАЭС некоторых видов продовольственных товаров в апреле 2022 года. В ЕАЭС, помимо Белоруссии, входят Россия, Армения, Казахстан и Киргизия. В пресс-службе Совета министров республики пояснили, что постановление было принято для защиты внутреннего рынка из-за повышенного спроса в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Белоруссии.

Вывозить товары из списка правительства можно будет без ограничениях в случаях, определенных облисполкомами. Ограничения не распространяются на товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через границу Белоруссии.