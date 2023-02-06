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Лукашенко создал комиссию для работы с письмами «беглых» правонарушителей

Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться в Белоруссию
Фото: Irek Dorozanski / Getty Images
Фото: Irek Dorozanski / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о создании специальной комиссии для работы с обращениями уехавших за границу граждан, которых обвиняют в совершении правонарушений. Об этом он заявил на встрече с генпрокурором страны Андреем Шведом, сообщает БелТА.

На момент написания заметки документ на сайте белорусского президента не был опубликован.

«Я сегодня подписал указ, который подготовлен группой специалистов во главе с вами, о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что у генпрокурора есть «достаточно власти, чтобы задействовать весь государственный аппарат, госслужащих, для того чтобы решить эту проблему с теми беглыми».

В состав комиссии должны войти люди, которые пострадали от действий правонарушителей, пояснил президент.

«И надо смотреть не только беглых. Кто-то из-под плинтуса вылезет — они же понимают, что мы их все равно найдем. Кто-то обратится в комиссию. Вы в комиссии уже разберетесь», — добавил Лукашенко.

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Летом 2020 года в Белоруссии прошли массовые протесты против итогов выборов президента страны. Протестующие считают, что результаты выборов были сфальсифицированы, а победу одержала единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

После этого многие оппозиционно настроенные граждане Белоруссии покинули страну. Среди покинувших страну писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, а также сама Светлана Тихановская.

Летом прошлого года белорусские власти подготовили законопроект, который позволяет КГБ Белоруссии ограничивать право выезда из страны гражданам на срок до полугода в случае, если пересечение ими границы противоречит интересам национальной безопасности. Кроме того, гражданам Белоруссии планируют запретить выезжать из страны при наличии против них «административного процесса за совершение административных правонарушений против порядка управления в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа».

Теги
Белоруссия Александр Лукашенко эмиграция протесты
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