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Посол рассказал о датских наемниках в конфликте на Украине

Посол России в Дании: датские наемники «засветились» в военном конфликте на Украине

В военном конфликте на Украине были обнаружены датские наемники, заявил «РИА Новости» посол России в Дании Владимир Барбин.

«На Украине «засветились и датские наемники. Правительство Дании не препятствовало их вербовке посольством Украины в Копенгагене», — рассказал Барбин, уточнив, что подобная деятельность противоречит статусу диппредставительства.

3 февраля глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в зоне военной операции на Украине стало больше наемников из стран Европы. По его словам, они имеют значительный опыт участия в вооруженных конфликтах, однако сотрудники и военнослужащие Росгвардии также демонстрируют профессионализм и выучку.

Российские власти регулярно сообщает об убийстве иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. 2 января Минобороны заявило об ударе по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районе Марково и Краматорска в ДНР, а также Новоосиново в Харьковской области. В результате атаки были убиты более 70 наемников, больше ста получили ранения.

Западные СМИ и представители руководства также часто сообщают о гибели иностранцев в зоне боевых действий на Украине. Так, 4 февраля в Госдепе подтвердили смерть гражданина США — это американский врач Пит Рид, который был убит в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Теги
Дания наемники Военная операция на Украине
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