Макрон и Зеленский вместе полетят на саммит ЕС в Брюсселе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
Постпред при МАГАТЭ сообщил о наличии у Гросси новых идей по защите ЗАЭС Политика, 11:19
В МИДе рассказали об обменах нотами с Украиной по «практическим вопросам» Политика, 11:18
Группа Мосбиржи приняла меры для снижения волатильности в третьем эшелоне Инвестиции, 11:15
$1,5 млн на здоровье: как поддерживает форму Леброн Джеймс Pro, 11:09
Курсы токенов DeFi-платформ выросли после слухов о запрете стекинга в США Крипто, 11:09
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 11:04
Посол России предупредил о втягивании Италии в военное противостояние Политика, 11:04
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона Политика, 11:00
Власти отменили режим КТО на хуторе в Ставропольском крае Политика, 10:56
Великобритания с фразой о «стране-изгое» выступила против россиян на ОИ Спорт, 10:46
Зельфиру Трегулову сняли с поста гендиректора Третьяковки Общество, 10:43
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 10:41
Кадры с места взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска Общество, 10:40
Чистая прибыль «Сбера» в январе выросла почти на 10% Инвестиции, 10:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Макрон и Зеленский вместе полетят на саммит ЕС в Брюсселе

BFMTV: Макрон и Зеленский вместе полетят на саммит Евросоюза в Брюсселе
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и украинский президент Владимир Зеленский вместе отправятся на саммит Евросоюза в Брюсселе, передает BFMTV.

«Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон вылетят вместе в четверг утром на саммит ЕС, который состоится в этот четверг в Брюсселе», — говорится в сообщении.

О том, что Зеленский собирается посетить Брюссель в рамках саммита Евросоюза, стало известно 6 февраля. Ожидается, что внеочередное пленарное заседание Европарламента начнется с выступления президента Украины. 3 февраля Зеленский говорил, что украинские власти намерены как можно быстрее начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

Накануне Владимир Зеленский совершил свой первый с начала спецоперации визит в Великобританию и посетил Лондон. На встрече с членами британского парламента украинский президент призвал продолжать вводить санкции в отношении России и отдельно упомянул значимость британских поставок вооружений, включая дальнобойное оружие и танки. Он также попросил предоставить его стране боевые самолеты.

Из Лондона Зеленский отправился в Париж, где провел переговоры с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Теги
Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский Франция саммит ЕС Брюссель
Материалы по теме
Макрон призвал провести конференцию для мира на Украине
Политика
Зеленский встретится с Макроном и Шольцем в Париже
Политика
Британия предложит Зеленскому поставить Украине оружие большей дальности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter