BFMTV: Макрон и Зеленский вместе полетят на саммит Евросоюза в Брюсселе

Макрон и Зеленский вместе полетят на саммит ЕС в Брюсселе

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и украинский президент Владимир Зеленский вместе отправятся на саммит Евросоюза в Брюсселе, передает BFMTV.

«Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон вылетят вместе в четверг утром на саммит ЕС, который состоится в этот четверг в Брюсселе», — говорится в сообщении.

О том, что Зеленский собирается посетить Брюссель в рамках саммита Евросоюза, стало известно 6 февраля. Ожидается, что внеочередное пленарное заседание Европарламента начнется с выступления президента Украины. 3 февраля Зеленский говорил, что украинские власти намерены как можно быстрее начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

Накануне Владимир Зеленский совершил свой первый с начала спецоперации визит в Великобританию и посетил Лондон. На встрече с членами британского парламента украинский президент призвал продолжать вводить санкции в отношении России и отдельно упомянул значимость британских поставок вооружений, включая дальнобойное оружие и танки. Он также попросил предоставить его стране боевые самолеты.

Из Лондона Зеленский отправился в Париж, где провел переговоры с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.