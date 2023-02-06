Зеленский примет участие в саммите ЕС в Брюсселе

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить Брюссель в рамках саммита Евросоюза 9 февраля. Об этом сообщает The Brussels Times со ссылкой на свои источники. Высокопоставленный чиновник Евросоюза подтвердил информацию телеканалу Euronews.

Ожидается, что внеочередное пленарное заседание Европарламента начнется с выступления Зеленского, после чего он присоединится к лидерам стран ЕС. О том, что украинский президент приедет в Бельгию для принятия участия во встрече, сообщала The Financial Times.

3 февраля Зеленский говорил, что украинские власти намерены как можно быстрее начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. По его мнению, интеграция Украины и ЕС необратима и поддерживается европейцами, а в Киеве выполнили 72% обязательств по соглашению по ассоциации и показали прогресс в реализации рекомендаций Еврокомиссии.

Президент Евросовета Шарль Мишель на саммите ЕС — Украина (проходил со 2 по 3 февраля в Киеве) говорил, что после получения статуса кандидата в члены альянса Украина достигла «немалого прогресса» в судебной реформе и борьбе с коррупцией. Накануне встречи ЕК опубликовала аналитический отчет о степени готовности Украины ко вступлению в ЕС, показавший, что в сфере внешней политики страна показала «высокий уровень» подготовки, но требуется провести масштабную работу по обновлению системы финансового контроля.

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в прошлом июне, а подала заявку на вступление 26 февраля — через два дня после начала российской спецоперации. Москва назвала это внутренним делом Киева.