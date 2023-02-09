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МЧС не исключило, что под завалами дома в Новосибирске есть люди

МЧС: под завалами жилого дома в Новосибирске могут оставаться три человека
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как минимум три человека продолжают находиться под завалами после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по области Виктор Орлов, передает ТАСС.

«Есть предположение, что как минимум три человека под завалами», — сказал Орлов. По его словам, сотрудники МЧС сейчас пофамильно обзванивают и ищут жильцов, сверяют списки.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили о спасении из-под завалов женщины. Ее нашли в подвале взорвавшегося дома. Женщину госпитализировали. Также в МЧС сообщили о спасении одного из жильцов, который ранее считался погибшим.

В результате взрыва газа в Зельцовском районе Новосибирска обрушился подъезд жилого дома. С третьего по пятый этажи возник пожар на площади 300 кв. м. На данный момент открытое горение ликвидировано. Из дома эвакуировали 50 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теги
Новосибирск МЧС пострадавшие взрыв газа в жилом доме
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