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Посольство в Лондоне предупредило о последствиях поставки Киеву самолетов

Посольство в Британии предупредило о последствиях при поставках истребителей Киеву
Здание посольства России в Лондоне
Здание посольства России в Лондоне (Фото: Neil Hall / ТАСС)

Решение британских властей поставить Киеву истребители приведет к последствиям для всего мира. Об этом заявило посольство России в Лондоне, передает ТАСС.

«Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для Европейского континента и всего мира», — сказано в заявлении дипмиссии.

США и ЕС и Великобритания до сих пор отказывались поставлять Киеву истребители несмотря на просьбы украинских властей. Глава британского минобороны не исключал передачу Украине таких самолетов, но призывал понять, что они не станут «волшебной палочкой» и не помогут быстро остановить конфликт.

Днем 8 февраля, в день визита украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию, представитель Даунинг-стрит сообщил, что британский премьер Риши Сунак поручил Уоллесу изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву.

Перед встречей с Зеленским Сунак выпустил заявление, в котором говорилось, что Лондон планирует расширить программу подготовки украинских военных. Великобритания намерена обучать летчиков военных самолетов и показать украинским военным, как управлять истребителями стандарта НАТО, пояснил премьер-министр. При этом он отмечал, что самолеты — это «невероятно сложная техника, на обучение обращаться с которой уходят месяцы, если не годы».

Россия осуждает страны Запада за поставки оружия Украине. Передача Киеву истребителей приведет к эскалации конфликта, говорили в российском МИДе.

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