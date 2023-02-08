Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
Число погибших при взрыве газа в Тульской области возросло до шести Общество, 12:25
В Лондоне объявили о первом с начала спецоперации визите Зеленского Политика, 12:19
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 12:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:11
Прокурор запросил для Фургала 23 года колонии Политика, 12:04
Шесть кубиков пресса: интенсивная 15-минутная тренировка Pro, 11:59 
В России впервые с октября выявили больше 10 тыс. случаев COVID за сутки Общество, 11:59
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
В Бурятии откроют майнинговый центр стоимостью 900 млн руб. Крипто, 11:57
Землетрясения в Турции и Сирии. Карта Общество, 11:56
WP узнала о сборе воздушными шарами КНР данных об объектах в ряде стран Политика, 11:56
Дзюба оценил возможность перехода в «Локомотив» словами «время покажет» Спорт, 11:55
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 11:50
Курс юаня к рублю вырос до максимума с мая 2022 года Инвестиции, 11:47
В Турции зафиксировали два новых землетрясения за день Общество, 11:45
Военная операция на Украине ,  
0 

В Лондоне объявили о первом с начала спецоперации визите Зеленского

Президент Украины Зеленский впервые с начала военной операции приедет в Великобританию
Владимир Зеленский и Риши Сунак
Владимир Зеленский и Риши Сунак (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Великобританию впервые после начала российской военной операции, сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление премьер-министра страны Риши Сунака. Он уже на пути в Лондон, визит состоится в среду, 8 февраля.

«Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также нерушимости дружбы между нашими двумя странами», — говорится в заявлении.

Канцелярия премьера также намерена расширить программу подготовки украинских войск. В нее включат обучения морских пехотинцев и летчиков военных самолетов. В частности, украинским военным покажут, как управлять истребителями стандарта НАТО.

По данным The Telegraph, во время визита Зеленский встретится с премьером, главой Минобороны и украинскими военными, которые уже проходят в стране военную подготовку, выступит перед парламентом, а затем отправится на саммит Евросоюза в Брюсселе. Ожидается, что Сунак заявит о поставке Украине оружия большей дальности.

Украинская сторона о визите Зеленского в Великобританию не сообщала.

Великобритании решила поставить украинской армии партию танков Challenger 2. Однако западные страны пока не решились отправить Киеву истребители, о которых он также просил, опасаясь эскалации конфликта.

Читайте на РБК Pro
Как Франсуа Пино «украл» модный дом Gucci у своего друга-миллиардера
Доллар поставил антирекорд с апреля 2022 года. Что будет с ним дальше
«Гуру плагиата»: 4 предпринимателя, которые разбогатели на чужих идеях
Расслабьтесь, вас не слышат: как пережить подростковый возраст ребенка

Президент США Джо Байден заявил 31 января, что таких поставок не будет. Эту возможность отверг и канцлер Германии Олаф Шольц, сказав, что о боевых самолетах «речи быть не может».

При этом в Великобритании не исключают поставки истребителей. Сунак говорил, что желание и цель Лондона — «чтобы Украина победила в этом конфликте». Однако он отметил, что самолеты — «невероятно сложная техника, на обучение обращаться с которой уходят месяцы, если не годы».

В российском МИДе уверены, что возможная поставка военных самолетов Украине приведет к эскалации.

Теги
Владимир Зеленский Великобритания Риши Сунак
Материалы по теме
МИД Франции ответил на слова Захаровой о поставках истребителей Киеву
Политика
Вице-канцлер Германии выступил против поставок истребителей Украине
Политика
Макрон допустил поставки Украине истребителей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter