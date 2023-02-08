Президент Украины Зеленский впервые с начала военной операции приедет в Великобританию

В Лондоне объявили о первом с начала спецоперации визите Зеленского

Владимир Зеленский и Риши Сунак (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Великобританию впервые после начала российской военной операции, сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление премьер-министра страны Риши Сунака. Он уже на пути в Лондон, визит состоится в среду, 8 февраля.

«Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решимости и борьбы его страны, а также нерушимости дружбы между нашими двумя странами», — говорится в заявлении.

Канцелярия премьера также намерена расширить программу подготовки украинских войск. В нее включат обучения морских пехотинцев и летчиков военных самолетов. В частности, украинским военным покажут, как управлять истребителями стандарта НАТО.

По данным The Telegraph, во время визита Зеленский встретится с премьером, главой Минобороны и украинскими военными, которые уже проходят в стране военную подготовку, выступит перед парламентом, а затем отправится на саммит Евросоюза в Брюсселе. Ожидается, что Сунак заявит о поставке Украине оружия большей дальности.

Украинская сторона о визите Зеленского в Великобританию не сообщала.

Великобритании решила поставить украинской армии партию танков Challenger 2. Однако западные страны пока не решились отправить Киеву истребители, о которых он также просил, опасаясь эскалации конфликта.

Президент США Джо Байден заявил 31 января, что таких поставок не будет. Эту возможность отверг и канцлер Германии Олаф Шольц, сказав, что о боевых самолетах «речи быть не может».

При этом в Великобритании не исключают поставки истребителей. Сунак говорил, что желание и цель Лондона — «чтобы Украина победила в этом конфликте». Однако он отметил, что самолеты — «невероятно сложная техника, на обучение обращаться с которой уходят месяцы, если не годы».

В российском МИДе уверены, что возможная поставка военных самолетов Украине приведет к эскалации.