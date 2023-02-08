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Небензя пообещал исключить угрозу России со стороны Украины

Постпред при ООН Небензя: Россия добьется, чтобы от Украины больше не исходила угроза
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Россия добьется, чтобы от Украины больше не исходила угроза для страны и ее союзников. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, трансляция шла на ее канале в YouTube.

«Мы сделаем так, чтобы никогда в будущем с территории Украины не должна будет больше исходить угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку. Никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев», — сказал он.

О том, что ситуация на Украине представляет для России угрозу, власти страны говорили и до начала спецоперации. Она может возникнуть в случае, если Киев попытается решить внутренние проблемы силовым путем, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в апреле 2021 года. Тогда Украина, ЛНР и ДНР обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

В апреле 2022 года, уже после начала российской военной операции, Песков заявил, что «накачка» Украины оружием угрожает безопасности всего континента и ведет к нестабильности. Чтобы устранить угрозу безопасности России, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию подконтрольных Киеву территорий, пояснял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Песков, в свою очередь, уточнял, что под денацификацией понимается освобождение Украины и зачистка ее «от пронацистски настроенных людей». Он также указывал на необходимость «нейтрализации военного потенциала», который за последнее время «изрядно» подрос.

В январе 2023 года, после слов советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможности нанесения ударов по Петербургу, Екатеринбургу и Москве, Песков заявил, что Россия избрала правильный курс. Об этом, по его словам, говорит причастность Киева к терактам на территории России.

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