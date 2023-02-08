Виктор Медведчук (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский пустил страну под нож «ради оваций» Запада и «красивой позы», пишет глава политсовета укранской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в статье для «РИА Новости». В апреле прошлого года деятельность партии на Украине была приостановлена.

«Страну бросили в огонь из-за непомерного эго человека, дорвавшегося до власти. Сегодня Запад льстит этому эго при любой возможности. Большая удача, нашелся правитель, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан», — считает он.

По его словам, Зеленский, постоянно отказываясь от мира, отстаивает не Украину, а НАТО, при этом у него нет «ни вооружений, ни средств, ни организованного тыла».

«Какой смысл Зеленскому, президенту Украины, действовать против интересов своей страны, против своих предвыборных обещаний, против мира и стабильности в Европе? Политика НАТО соединила политику Украины и коллективного Запада воедино. Теперь поражение Украины будет поражением НАТО, хотя альянс формально не участвует в конфликте», — считает Медведчук.

Политик сравнил украинского лидера с «пятой колонной не только для Украины, но и для Европы». Зеленского, по словам Медведчука, «как своего парня из народа», протолкнули к власти и он «становится приговором своей стране». «Его, как молодого и энергичного политика, внедряют в европейскую дипломатию, и он становится приговором Европе. Почему никто не замечает этой игры? Потому, что это не положено», — убежден он.

Медведчук утверждает, что украинцам «строго-настрого запрещено» критиковать Зеленского из-за угрозы попасть «под пресс репрессий и беззакония», а европейцам делать это «неприлично», так как «НАТО не разрешает». «Вот, кто не разрешает увидеть реальные механизмы конфликта, тот его и создал», — уверен он.

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