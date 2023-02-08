Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Село Попово-Лежачи и поселок Теткино в Курской области остались без света после обстрела

Фото: gubernator_46 / Telegram

ВСУ обстреляли район подстанции в поселке Теткино, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Насчитали восемь прилетов», — уточнил он. Из-за обстрела пропало электроснабжение в Теткино и в соседнем селе Попово-Лежачи. По предварительным данным, пострадавших нет, написал губернатор.

Оба населенных пункта находятся в Глушковском районе Курской области, который с юга и запада граничит с Сумской областью Украины. Эти населенные пункты регулярно попадают под обстрелы с начала российской спецоперации.

21 января Старовойт сообщил, что ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината в Теткино. Через два дня Теткино, Попово-Лежачи, поселок Краснооктябрьский и село Волфино остались без света из-за обстрела. Вскоре под обстрел попал хутор Отруба в Глушковском районе, в результате электроснабжение в Теткино и селе Попово-Лежачи тоже было нарушено.

Курская область и другие приграничные регионы с начала боевых действий на Украине регулярно подвергаются обстрелам. С весны 2022 года в регионе действует желтый уровень террористической опасности. Сначала его продлевали, а затем 4 февраля сделали бессрочным. В октябре президент России Владимир Путин ввел в Курской области и еще семи субъектах средний уровень реагирования.