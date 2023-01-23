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Четыре населенных пункта Курской области лишились света из-за обстрела

Старовойт: четыре населенных пункта в Курской области обесточены из-за обстрела
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Села Волфино и Попово-Лежачи и поселки Теткино и Краснооктябрьский оказались обесточены в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

По его словам, в селе Волфино Глушковского района зафиксировано шесть прилетов. «Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки», — пообещал губернатор.

Курская область и другие приграничные регионы с начала боевых действий на Украине регулярно подвергаются обстрелам. С весны 2022 года в регионе действует желтый уровень террористической опасности, который постоянно продлевают, а в октябре президент Владимир Путин ввел в Курской области и еще семи субъектах средний уровень реагирования.

Последний раз область подверглась обстрелу 21 января: украинские военные сбросили две гранаты на комбинат по изготовлению муки и переработке зерна в поселке Теткино. Никто не пострадал, существенных повреждений предприятие не получило.

Четыре населенных пункта Курской области лишились света из-за обстрела
Четыре населенных пункта Курской области лишились света из-за обстрела

Теги
Курская область Роман Старовойт обстрел отключение электричества выключение света
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