Новая Каховка осталась без света после ночного обстрела

Власти Новой Каховки: после удара ВСУ город и еще 10 населенных пунктов остались без света

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Власти Новой Каховки сообщили, что город и еще ряд населенных пунктов остались без электричества из-за удара по подстанции, который произошел со стороны украинских сил.

«Ночью 7 февраля <...> нанесли артиллерийский удар по электроподстанции в Новой Каховке. В результате удара Новая Каховка и еще десять населенных пунктов городского округа остались без электричества, водоснабжения и водоотведения. Начались перебои со связью», — сообщила администрация Новокаховского городского округа.

Местные власти регулярно сообщают об обстрелах Новой Каховки. 2 февраля В результате артиллерийского обстрела в городе был ранен мирный житель. Снаряды тогда попали в жилой дом и двор по адресу: Днепропетровский проспект, 101.



«Есть пострадавший, ему оказана медицинская помощь. В данный момент пострадавший госпитализирован», — говорится в сообщении.

Кроме того, администрация Херсонской области периодически сообщает о попытках украинских сил форсировать Днепр в районе Херсона. 31 января пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил об очередной такой попытке.



«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела», — сказал он.