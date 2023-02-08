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Посол Китая во Франции попросил США вернуть остатки сбитого аэростата

Посол Китая во Франции Лю Шай: США должны вернуть обломки сбитого аэростата
Американские моряки поднимают обломки китайского аэростата
Американские моряки поднимают обломки китайского аэростата (Фото: US Navy / Reuters)

США должны вернуть обломки сбитого над их побережьем китайского аэростата, потому что это собственность КНР, заявил китайский посол во Франции Лю Шай.

«Я думаю, что американцы должны вернуть обломки Китаю, потому что это китайская собственность. Если мы что-то подобрали на улице, мы должны вернуть это владельцу, если мы знаем, кому это принадлежит», — пояснил он в интервью французскому каналу LCI.

Китайский воздушный зонд впервые обнаружили над штатом Монтана, где находится база ВВС США Мальмстром и шахты ядерных ракет, в начале февраля. 4 февраля аэростат оказался в небе над штатами Северная Каролина и Южная Каролина. В этот же день США сбили его у побережья Северной Каролины, писало Associated Press.

Этим действием США нанесли ущерб усилиям двух стран по стабилизации отношений между двумя странами, заявил заместитель главы китайского МИДа Се Фэн, передавал Global Times. Он утверждает, что шар попал в американское воздушное пространство непреднамеренно. Однако в Вашингтоне «злоупотребили военной силой» и сбили «гражданский шар». Се Фэн также назвал это чрезмерной реакцией и нарушением международного права.

Из-за появления аэростата госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свою поездку в Китай. Он сообщил, что это безответственный акт и явное нарушение суверенитета США и международного права, которое подрывает цель поездки. Переговоры Блинкена в Пекине должны были преследовать две цели: найти пути стабилизации отношений США и Китая и отыскать способ свести к минимуму непреднамеренный конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечал The Washington Post.

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