Политика ,
0
Остин пытался созвониться со своим коллегой из КНР после сбития аэростата
Пентагон: Остин пытался созвониться со своим коллегой из КНР после сбития аэростата
Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин пытался связаться с главой китайского Минобороны Вэй Фэнхэ после инцидента с аэростатом, однако Пекин отклонил соответствующий запрос. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает газета The New York Times.
По словам Райдера, американская сторона запросила звонок 4 февраля, сразу после уничтожения воздушного шара, который американская сторона посчитала китайским разведывательным зондом.
«Мы считаем важным сохранять открытыми линии связи между США и КНР для ответственного поддержания отношений. Связи между нашими военными особенно важны в такие моменты. К сожалению, КНР отклонила наш запрос. Мы по-прежнему будем привержены поддержанию открытыми линий связи», — заявил Райдер.
Материал дополняется