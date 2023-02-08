Минстрой пообещал направить специалистов в Турцию для помощи

Глава Минстроя Файзуллин заявил о готовности направить специалистов в Турцию для помощи

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Минстрой России готов помочь Турции и Сирии в восстановлении территорий после землетрясения в случае необходимости, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, передает «РИА Новости».

«Эта работа синхронизируется с МЧС, спасатели направлены на территорию Турецкой Республики и Сирийской Республики. При необходимости мы задействуем наших специалистов», — заявил Файзуллин.

РБК направил запрос в пресс-службу министерства.

Два землетрясения магнитудой более 7 были зафиксированы в Турции 6 февраля. Всего от них пострадали десять провинций. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что число погибших в результате землетрясений превысило 8,5 тыс., раненых — 49,1 тыс.

7 февраля в Турцию прибыли более 100 российских спасателей для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. 8 февраля МЧС России сообщило о вылете Ил-76 со вторым эшелоном аэромобильной группировки. В страну направили 50 спасателей, 11 врачей и три единицы техники, а также психологов и специалистов отряда «Центроспас».