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Российские спасатели прибыли в Турцию для помощи после землетрясения

МЧС: более сотни российских спасателей прибыли в Турцию для помощи после землетрясения

Более 100 российских спасателей прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщает МЧС России.

«Спасатели привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Это эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, георадары и тепловизоры», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В аэромобильную группировку вошли кинологические группы. Также в Турцию отправился отряд «Центроспас», который готов к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно, в том числе с помощью позволяющих провести мониторинг с высоты беспилотников.

В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками, добавило МЧС.

6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7, первое — после 4:00, второе — около 13:30 мск. Вечером Управление по чрезвычайным ситуациям страны сообщило о третьем толчке магнитудой 4,5.

Бедствие привело к разрушениям и жертвам в десяти провинциях страны. По последним данным, погибли 2379 человек, пострадали 14 483, разрушено более 6,1 тыс. зданий. Для Турции это землетрясение стало самым мощным с 1939 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур до 12 февраля.

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Землетрясение также затронуло северную часть Сирии. Там погибли, по последним данным, свыше 1,4 тыс. человек. Подземные толчки были зафиксированы в Армении, Греции, Египте, Ливане, Абхазии и на Кипре. Их почувствовали даже в Гренландии, сообщали в геологическом институте при правительстве Дании.

Десятки стран ЕС и НАТО предложили Анкаре помощь. Посол США в Турции Джефф Флейк сообщил, что в Турцию отправится около 140 американских спасателей. «От США будут две команды — одна из округа Фэрфакс, а другая из Лос-Анджелеса <...>. В каждой насчитывается порядка 70 человек, в команды входят поисковые собаки и парамедики», — приводит телеканал CNN слова дипломата.

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МЧС Турция землетрясение спасатели
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