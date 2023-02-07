МЧС: более сотни российских спасателей прибыли в Турцию для помощи после землетрясения

Российские спасатели прибыли в Турцию для помощи после землетрясения

Более 100 российских спасателей прибыли в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщает МЧС России.

«Спасатели привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Это эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, георадары и тепловизоры», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В аэромобильную группировку вошли кинологические группы. Также в Турцию отправился отряд «Центроспас», который готов к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно, в том числе с помощью позволяющих провести мониторинг с высоты беспилотников.

В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками, добавило МЧС.

6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7, первое — после 4:00, второе — около 13:30 мск. Вечером Управление по чрезвычайным ситуациям страны сообщило о третьем толчке магнитудой 4,5.

Бедствие привело к разрушениям и жертвам в десяти провинциях страны. По последним данным, погибли 2379 человек, пострадали 14 483, разрушено более 6,1 тыс. зданий. Для Турции это землетрясение стало самым мощным с 1939 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур до 12 февраля.

Землетрясение также затронуло северную часть Сирии. Там погибли, по последним данным, свыше 1,4 тыс. человек. Подземные толчки были зафиксированы в Армении, Греции, Египте, Ливане, Абхазии и на Кипре. Их почувствовали даже в Гренландии, сообщали в геологическом институте при правительстве Дании.

Десятки стран ЕС и НАТО предложили Анкаре помощь. Посол США в Турции Джефф Флейк сообщил, что в Турцию отправится около 140 американских спасателей. «От США будут две команды — одна из округа Фэрфакс, а другая из Лос-Анджелеса <...>. В каждой насчитывается порядка 70 человек, в команды входят поисковые собаки и парамедики», — приводит телеканал CNN слова дипломата.