Минздрав отправит в Турцию бригаду из 11 российских врачей

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Бригаду из 11 врачей направят из России в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим при землетрясении. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает «РИА Новости».

«По поручению президента России Владимира Путина сегодня в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим при землетрясении будет направлена бригада врачей», — сказал Кузнецов.

По его словам, в состав бригады войдут травматологи, нейрохирурги, хирурги, детские хирурги, анестезиологи-реаниматологи из ведущих федеральных медицинских центров российского Минздрава.

Два крупных землетрясения произошли в Турции 6 февраля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что последствия толчков коснулись десяти провинций. По его словам, эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны за последние почти 100 лет. Количество жертв землетрясения в Турции выросло более чем до 7,1 тыс. человек, раненых — более 40,9 тыс. человек. Обрушились около 6 тыс. зданий.

Российский Минздрав выразил готовность направить специалистов в Турцию для помощи пострадавшим 6 февраля, писал ТАСС. Также Россия заявила о готовности направить в Турцию 100 спасателей и два самолета Ил-76.