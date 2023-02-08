МЧС: самолет Ил-76 с российскими спасателями и медиками вылетел в Турцию

В Турцию отправилась еще одна группа спасателей и врачей из России

Фото: МЧС России

Ил-76 МЧС России вылетел в Турцию со вторым эшелоном аэромобильной группировки, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Борт доставит в пострадавшую от землетрясения страну 50 спасателей, 11 врачей и три единицы техники. В Турцию отправились психологи и специалисты отряда «Центроспас».

Два крупных землетрясения произошли в Турции 6 февраля. Они ощущались и в соседних странах, за ними последовали афтершоки. Число жертв превысило 7 тыс., пострадали более 40,9 тыс. человек, обрушилось около 6 тыс. зданий.

В ночь на 7 февраля в страну прибыли более 100 российских спасателей. Они будут помогать ликвидировать последствия стихийного бедствия.

Минздрав пообещал отправить в Турцию бригаду из 11 врачей (травматологов, нейрохирургов, хирургов и других специалистов) для оказания медицинской помощи пострадавшим.