Число погибших после взрыва газа в доме в Ефремове Тульской области выросло до шести

Число погибших при взрыве газа в Тульской области возросло до шести

Фото: Ольга Тихонова / ТАСС

Количество погибших при взрыве газа в многоэтажке в городе Ефремов в Тульской области выросло до шести, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«При разборе завалов спасатели нашли тело шестого погибшего», — сказал собеседник агентства.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Ефремове произошел 7 февраля. В результате обрушился подъезд. По данным ТАСС, полностью или частично разрушены 20 квартир.

Погибли пять человек, семерых живыми вытащили из-под завалов. Трое пострадавших остаются в больнице: двое раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние третьего оценивается как тяжелое.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, под рухнувшими конструкциями дома могут находиться до шести человек.

Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального значения. По поручению губернатора Алексея Дюмина создан штаб по ликвидации последствий взрыва.



«Все жильцы дома будут размещены в пунктах временного размещения, где им предоставят питание, теплые вещи, медико-психологическую помощь. Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье будет оказана материальная поддержка», — сообщил Дюмин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). На месте происшествия работают следователи и криминалисты комитета по Тульской области.