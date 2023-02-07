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Из дома в Тульской области извлекли семерых человек после взрыва газа

МЧС: спасатели достали семерых человек из разрушенного дома в Тульской области
Фото: efremov.tularegion / VK
Фото: efremov.tularegion / VK

Из-под завалов разрушенного дома в городе Ефремове Тульской области извлечены семь человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России. Двоим из них потребовалась медицинская помощь.

Фото:podsl71efr / VK Фото:podsl71efr / VK Фото:podsl71efr / VK Фото:efremov_live / VK Фото:podsl71efr / VK Фото:podsl71efr / VK

7 февраля в городе обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. По информации агентства «Интерфакс», основная версия произошедшего — утечка бытового газа. ТАСС сообщает, что основной версией считается неисправность газового оборудования. Как ранее заявили РБК в пресс-службе МЧС, погибли четыре человека. Сотрудники экстренных служб смогли спасти ребенка из обрушившегося дома. На место выехал губернатор региона Андрей Дюмин.

Из дома в Тульской области извлекли семерых человек после взрыва газа
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств обрушения части дома. По факту взрыва газа СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте происшествия работают следователи и криминалисты комитета по Тульской области.

Теги
Тульская область обрушение дома МЧС новости
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