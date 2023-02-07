В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд дома, погибли пять человек

По предварительным данным, погибли пять человек. Прокуратура начала проверку

Фото: podsl71efr / VK

В Ефремове в Тульской области обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газ. Агентство пишет, что под завалами могут быть люди. «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы, сообщает, что погибли пять человек. Telegram-канал 112 также пишет о пяти погибших. По его данным, еще 10 человек могут оставаться под завалами.

При этом в пресс-службе МЧС России сообщили о четырех погибших. «На данный момент спасено 5 человек, по предварительной информации под завалами остаются еще двое. К сожалению, 4 человека погибли», — заявили РБК в пресс-службе ведомства.

На место выехал губернатор региона Алексей Дюмин, сообщили в пресс-службе правительства области.

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«Интерфакс» передает, что из-под завалов извлекли живого ребенка. Агентство пишет, что утечка бытового газа рассматривается как основная версия произошедшего. По данным ТАСС, основной версией считается неисправность газового оборудования.

В жилом доме в Коломне взорвался газ Общество

Прокуратура Тульской области уточняет, что инцидент произошел в панельном доме № 2 по ул. Химиков, ведомство начало проверку. Жильцов эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения. На место выехал руководитель регионального СК Владимир Усов.

10 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома в селе в составе подмосковной Коломны, пострадал один человек.

Один из самых громких за последнее время инцидентов случился в конце ноября 2022 года в поселке Тымовское на Сахалине. В результате взрыва газового баллона в жилом доме обрушилось пять этажей одного из подъездов, погибли десять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК).