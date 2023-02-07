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В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд дома

В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд дома, погибли пять человек
По предварительным данным, погибли пять человек. Прокуратура начала проверку
Фото: podsl71efr / VK
Фото: podsl71efr / VK

В Ефремове в Тульской области обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газ. Агентство пишет, что под завалами могут быть люди. «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы, сообщает, что погибли пять человек. Telegram-канал 112 также пишет о пяти погибших. По его данным, еще 10 человек могут оставаться под завалами.

При этом в пресс-службе МЧС России сообщили о четырех погибших. «На данный момент спасено 5 человек, по предварительной информации под завалами остаются еще двое. К сожалению, 4 человека погибли», — заявили РБК в пресс-службе ведомства.

На место выехал губернатор региона Алексей Дюмин, сообщили в пресс-службе правительства области.

В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд дома
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«Интерфакс» передает, что из-под завалов извлекли живого ребенка. Агентство пишет, что утечка бытового газа рассматривается как основная версия произошедшего. По данным ТАСС, основной версией считается неисправность газового оборудования.

Прокуратура Тульской области уточняет, что инцидент произошел в панельном доме № 2 по ул. Химиков, ведомство начало проверку. Жильцов эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения. На место выехал руководитель регионального СК Владимир Усов.

10 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома в селе в составе подмосковной Коломны, пострадал один человек.

Один из самых громких за последнее время инцидентов случился в конце ноября 2022 года в поселке Тымовское на Сахалине. В результате взрыва газового баллона в жилом доме обрушилось пять этажей одного из подъездов, погибли десять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК).

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Екатерина Костина Екатерина Костина
Тульская область взрыв газа обрушение дома
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