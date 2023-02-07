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В городе Ефремов ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В городе Ефремов ввели режим ЧС после обрушения подъезда жилого дома из-за взрыва газа

В городе Ефремов ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
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Власти города Ефремова Тульской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с обрушением подъезда дома, где взорвался газ. Об этом заявил глава города Сергей Балтабаев, передает ТАСС.

«С нашей стороны объявлено ЧС со стороны города, губернатор сказал, что каждой семье, каждому пострадавшему будет оказана помощь», — сказал Балтабаев.

Глава города уточнил, что введен режим ЧС муниципального значения.

На странице администрации Ефремова «ВКонтакте» говорится, что по поручению губернатора Алексея Дюмина создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

«Все жильцы дома будут размещены в пунктах временного размещения, где им предоставят питание, теплые вещи, медико-психологическую помощь. Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье будет оказана материальная поддержка», — сообщил Дюмин.

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7 февраля из-за утечки бытового газа в Евремове обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, погибли пять человек. ТАСС сообщает, что основной версией считается неисправность газового оборудования.. Семь человек удалось вытащить из-под завалов.

Теги
Тульская область взрыв газа режим ЧС Алексей Дюмин
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